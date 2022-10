Estamos en la época más hermosa y disfrutable del campeonato mexicano. En la jornada de anoche, el Deportivo Toluca dio la sorpresa y eliminó al Club América, gran candidato al título, en el mismísimo Estadio Azteca. Fue 1-1 (global 3-2 en favor de los Diablos Rojos) y este resultado le sirvió a los de Ignacio Ambriz para clasificar a la Final del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

El Infierno volverá a arder y vivirá una definición de trofeo tras cuatro años y medio. Ahora, espera rival: saldrá de Monterrey o Pachuca, quienes se miden esta noche en el Estadio Gigante de Acero. En la Ida, el elenco Tuzo se impuso con contundencia por 5-2, dejó en claro que quiere revancha de lo ocurrido en el anterior semestre y puso contra las cuerdas a La Pandilla, que ya se veía en la Final contra el Azulcrema.

Con la clasificación de los Choriceros, ya se definió la televisación para la gran Final del campeonato. Y aquí es donde llegan las malas noticias para muchos aficionados del futbol. La Ida, pase quien pase, se disputará en el Estadio Nemesio Diez y los televidentes podrán seguir el encuentro a través de la señal de Canal 5, y seguramente también por Azteca 7.

El problema llega con el juego de Vuelta, el definitivo, el que otorgará el título. Tanto Monterrey como Pachuca tienen contrato con Fox Sports, por lo que esta cadena será la encargada de transmitir el partido del próximo domingo. De esta manera, esta será la quinta Final en los últimos 5 años que no será vista en TV abierta.

¿Las anteriores cuatro? Deportivo Guadalajara vs. Tigres UANL, del Torneo Clausura 2017, fue por TUDN; León vs Tigres UANL, del Torneo Clausura 2019, fue por Fox Sports; León vs Pumas UNAM, del Torneo Guard1anes 2020, fue por Fox Sports; Pachuca vs Atlas, del Torneo Clausura 2022, fue por Fox Sports. Este Pachuca/Monterrey vs. Toluca también irá por la señal del canal azul.