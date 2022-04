Nadie podrá acusar a Tuca Ferretti de no estar trabajando para buscar revertir el mal presente de los Bravos de Juárez en el Clausura 2022 de la Liga MX. Nadie podrá negar, de todos modos, que el entrenador multicampeón con los Tigres de la UANL no logra encontrarle la vuelta a esa pobre actualidad.

Este sábado, Bravos sufrió un nuevo golpe jugando en condición de local ante Pumas. Fue derrota 1-0, producto del gol que marcó el brasileño Diogo a 15 minutos del final del encuentro. Así, los de Ciudad Juárez continúan hundidos en el fondo de la clasificación, con nada más que 8 unidades en 12 jornadas disputadas.

En la rueda de prensa posterior al partido, Tuca Ferretti no ocultó su decepción por una realidad a la que no estaba acostumbrado. "Soy una persona que tiene sentimientos. Puedo pensar ciertas cosas, puedo tener ciertas actitudes, pero también tengo el corazoncito. La verdad me siento triste, me siento frustrado", expresó.

Y agregó: "Busco todos los días con mi cuerpo técnico, con el preparador físico, con los jugadores, la manera de revertir esta situación. Naturalmente, al no tener resultados positivos se van acrecentando las cosas. Yo lo que busco es no perder la estabilidad, para que los jugadores tengan por lo menos la confianza y la tranquilidad para ir a los juegos y buscar hacer lo mejor".

¿Puede la decepción de Ferretti acercarlo al América?

Ricardo Ferretti se asumió como el principal responable de la mala actualidad de los Bravos de Juárez, aunque no se ha hablado concretamente de que pueda dejar su cargo todavía. Hay que recordar que no hace muchos días se rumoreó la posibilidad de su llegada al banquillo de Las Águilas del América, que sin embargo han encontrado con Fernando Ortiz una seguidilla de victorias que por primera vez en el torneo las colocan en zona de clasificación a playoffs.