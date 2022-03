Por el encuentro postergado de la fecha 5, Monterrey goleó por 3-0 a FC Juárez, gracias a los goles de Rodolfo Pizarro, Joel Campobell y José Alvarado. La victoria le sirve a Rayados para confirmar su mejora desde que Víctor Vucetich reemplazó como entrenador a Javier Aguirre. Por su parte, los Bravos atraviesan una irregularidad que podría costarle el cargo a Ricardo Ferretti en caso de no mejorar en el corto plazo.

Después de un primer tiempo igualado, la balanza comenzó a inclinarse en contra de Juárez tras la expulsión de Fernando Arce Juárez, quien vio la roja a instancias del VAR por una entrada que su entrenador, Ricardo Ferretti, no evaluó de la misma manera. Finalizado el encuentro, el experimentado entrenador cargó contra el uso de la tecnología y dejó en claro cuál es su opinión sobre su implementación.

“Una expulsión muy rigorista, el que expulsa no es el árbitro, es el VAR que está tomando atribuciones que no debe. Hoy día cualquier jugada en la que haya situación de pisotón, es muy difícil que puntees un balón. En esta jugada específica, el jugador todavía no apoya el pie. Si tuviera pie en el piso todavía pudiera ser, pero mi jugador puntea y la inercia que tiene su pierna le golpea la pierna al jugador del Monterrey. Esto es ser muy rigorista, dejarse llevar por situaciones”, analizó el entrenador de los Bravos.

Ferretti no dudó a la hora de marcar su postura respecto al VAR en la Liga MX: “Sinceramente con la posibilidad del VAR en México pensé iba a ser muy positivo, pero estoy viendo ahorita que no se está equivocando uno, se están equivocando dos. Sinceramente está muy mal la situación. No me gusta hablar del arbitraje, pero están cometiendo errores infantiles, perjudicando más el futbol que beneficiarlo”, enfatizó.

Autocrítica en Bravos

Pese a la crítica hacia el arbitraje, Ricardo Ferretti también hace autocrítica. Consultado acerca de qué le falta a su equipo, sostuvo: “Todo. No se puede también tapar el sol con un dedo. El equipo está presionado, yo estoy presionado y cuando se pierde, se toma una racha perdedora, es normal que la confianza disminuye bastante”.