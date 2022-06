El periodista Miguel Arzipe no cree que Chivas de Guadalajara pueda hacer un gran torneo en el Apertura 2022 y así lo hizo saber en su Comentario al Día para Telediario.

A una semana del inicio del Apertura 2022, Chivas de Guadalajara es el único de los cuatro grandes históricos del futbol mexicano que no ha tenido novedades demasiado importantes en el mercado de fichajes, siendo su incorporación más destacada, posiblemente, la de Alan Mozo, quien llegó procedente de Pumas.

Más allá de la levantada que se vislumbró con la llegada de Ricardo Cadena como entrenador interino, el Clausura 2022 terminó para El Rebaño con una dura eliminación a manos de Atlas, su clásico rival. Y con el director técnico confirmado en su cargo, el periodista Miguel Arzipe no encuentra mayores razones para pensar que en el torneo que se viene puedan subir mucho más sus expectativas.

"Por fin volvemos a nuestro futbol. Ya sabemos que el Ame trajo al Cabecita y a Néstor Araujo. Nadie se ha quejado de eso, al contrario. Pumas trajo a Del Prete y ya se habla de Toto Salvio. Cruz Azul tiene nuevo técnico, ayer ganó la Súpercopa al Atlas y ya prometió tres refuerzos para esta semana", comenzó diciendo en relación a los demás equipos grandes.

"Chivas ha estado en el silencio, está callado. No tiene refuerzos importantes, dio de baja a dos y lo que se es que con este equipo vamos a ver lo mismo que hemos visto en los últimos años. No hay mucho que decir del Guadalajara y esto no es bueno, porque es el equipo más popular de México", analizó en relación al Rebaño.

El pronóstico gris de Arzipe para Chivas

Miguel Arzipe no descarta a Chivas de Guadalajara en la Liguilla del Apertura 2022, pero cree que le tocará penar en el camino. "Se escucha muy feo la palabra, el calificativo, el adejetivo que es mediocre. Pero estará peleando el octavo, el séptimo, el noveno lugar. Algo muy malo para un equipo con nombre, con historia, pero sin presente", aseguró.