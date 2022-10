Luego de la victoria por la mínima diferencia en el Volcán, Tigres UANL confiaba en poder mantener la ventaja en su visita al Estadio Hidalgo para meterse en las semifinales de la Liga MX Apertura 2022. Sin embargo, los Tuzos remontaron por 2-1 y lograron eliminar al conjunto dirigido por Miguel Herrera, para ser los próximos rivales de Monterrey. ¡No habrá Clásico Regio!

En un partido caliente, de muchas infracciones y protestas, Tigres no pudo ante Pachuca. Miguel Herrera, una vez más, no quedó conforme con el arbitraje, pero esta vez eligió medirse en sus declaraciones: "Hablar de los árbitros es regalar dinero a la Federación, de nada sirve. Metes reclamaciones y siempre salen con lo mismo. Sí salgo molesto por las decisiones, pero tranquilo porque el equipo se rompió la madre. Es regalarle lana a la Federación y no quiero más regalarle más dinero", expresó el Piojo.

Asimismo, al margen de las polémicas, Herrera insistió en que Tigres lo dejó todo por la clasificación: "El equipo intentó por todos lados. Desafortunadamente no salimos con la puntería adecuada. En este torneo el equipo no fue contundente. Terminamos el torneo con mucho dolor. Nos ganan por la posición de la tabla. No la metimos, ellos fueron contundentes y nosotros no. Se rompieron la madre, no les puedo reclamar nada. Oportunidades hubo", analizó.

Su continuidad en Tigres UANL

Para el conjunto aurizual, la eliminación en Cuartos de Final es un duro golpe. El semestre pasado, Tigres quedó eliminado en Semifinales ante Atlas, e incluso en esta campaña ha tenido más problemas para competir al mejor nivel. Aún así, Herrera no dio señales de un alejamiento.

Consultado respecto a su continuidad, Herrera analizó: "Eso no te lo puedo contestar yo. Me parece que está fuera de contexto. Si el equipo no hubiera mostrado nada, pues diría no me entendieron, que no era el equipo que deseábamos. Si quiere te siento a Culebro aquí", comentó en rueda de prensa.