Este sábado, Miguel Herrera no solo se llevó del Estadio Azteca la derrota de sus Tigres 2-1 ante Las Águilas del América que los dejó algo relegados en la lucha por la primera posición de la fase regular del Apertura 2022 de la Liga MX; sino también los abucheos de un buen número de aficionados Azulcremas.

El trato hacia El Piojo resulta curioso si se tiene en cuenta que fue entrenador del equipo en dos ciclos diferentes, ambos prolongados, y que dejó en las vitrinas del club los trofeos de dos títulos en Liga MX, uno de Campeón de Campeones y uno más en Copa MX. Nada de eso pareció importar al grupo de fanáticos que lo tuvo de punto durante todo el encuentro.

En rueda de prensa, entonces, Miguel Herrera no quiso ocultar la decepción que se llevó con la afición de Las Águilas, equipo que ahora es líder del certamen con 25 puntos. "La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace, al final de cuentas yo me quedo con el cariño y el afecto que me dio este club, ahora me debo a otro club", señaló.

Ya refiriéndose a lo que se produjo dentro del terreno de juego, lamentó haber perdido puntos valiosos pero se mostró satisfecho con el funcionamiento. "Desafortunadamente nuestro errores ellos los capitalizaron bien. Fue un buen partido, hicimos un partido a la altura. Me preocuparía muchísimo que no generáramos. Estamos pateando al arco, no estamos siendo certeros".

¿Qué títulos consiguió Miguel Herrera como entrenador del América?

En su primer ciclo como entrenador del América, que se extendió desde noviembre de 2011 a diciembre de 2013, Miguel Herrera conquistó el Clausura 2013 de la Liga MX. Durante su segundo paso, entre mayo de 2017 y diciembre de 2020, ganó el Apertura 2018 de Liga MX, la Copa MX en abril de 2019 y el título de Campeón de Campeones en julio de ese mismo año.