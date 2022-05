El arbitraje sigue siendo un tema constante cada jornada en la Liga MX, pues la asiduidad en las quejas alrededor de este no ha dejado de provocar señalamientos e inconformidades por parte de los equipos, aficionados y en ocasiones hasta medios de comunicación. Pero esta situación no estaría en el radar de Mikel Arriola, Presidente del balompié mexicano, pues de acuerdo a él son casi nulas las quejas, e incluso señala que han disminuido.

“Hacemos una reunión semanal de la jornada y llevamos un indicador de protestas formales e informales de los equipos sobre los árbitros, que en las últimas fechas se ha mantenido casi en cero, aunque eso no implica que no haya habido y que no existan polémicas permanentes", señaló para récord el titular de la Liga MX, quien también destacó tener una gran relación con el titular de la Femexfut.

“Tenemos una muy buena comunicación el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon De Luisa y un servidor; en el momento que hay una queja de algún equipo, se hace una reunión con la Comisión de Arbitraje, se revisa ese error o errores, se abre ese espacio de comunicación para seguir avanzando y ser mejores”, apuntó Arriola, quien considera que se ha visto una mejoría sustancial en el futbol mexicano.

“No hay que dejar de decir que los árbitros también han sido claves para que podamos incrementar el tiempo efectivo de juego, que lo vamos a informar en la Asamblea; es un indicador que nos enorgullece, porque ha se ha incrementado mucho. No dejo de decir que siempre que hay alguna queja de un equipo de futbol de la Liga MX hay puertas abiertas de la Federación”, finalizó el directivo mexicano.

De acuerdo al portal de la propia Liga MX, en lo que va del torneo se promedian un total de 9 tarjetas amarillas por jornada, así como una expulsión derivada por el cartón rojo. Los cartones amarillos se habrían otorgado en un promedio de cada 10 minutos, mientras que la roja se mostró cada 243 minutos, siendo los equipos con más amonestaciones Pachuca en primer lugar, seguido por Tigres, Atlas, América y Puebla, son los que encabezan dicha lista.