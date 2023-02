Monterrey recupera dos figuras pero perdería a un titular vs. León

El próximo lunes 27 de febrero, Monterrey tendrá una prueba de fuego al visitar al Club León en el Estadio Nou Camp. El partido corresponde a la novena jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX y el conjunto Regiomontano buscará seguir siendo el único líder, además de que intentará estirar su racha de victorias consecutivas (lleva siete).

En el último entrenamiento en las instalaciones de El Barrial, los Rayados presentaron varias novedades que no pasaron para nada desapercibidas. Víctor Manuel Vucetich, Director Técnico del equipo, pudo recuperar a dos figuras y podría utilizarlas contra la Fiera; mientras que por otro lado contó con la baja de un titular.

Duván Vergara es el que dio la nota: se reincorporó al plantel tras recuperarse al 100% de su lesión y está listo para ser tenido en cuenta este fin de semana. Había sufrido un edema fibrilar en el muslo posterior de la pierna izquierda el pasado 5 de febrero ante Toluca, pero ya se rehabilitó y está en condiciones de jugar.

El otro futbolista que llevó tranquilidad es Alfonso González, una de las grandes figuras que tiene el campeonato en estos momentos. No pudo trabajar a la par de sus compañeros por una molestia en la rodilla, pero los estudios arrojaron que no tiene ninguna lesión de gravedad y su presencia en Guanajuato no está en duda.

La baja que podría tener Monterrey vs. León

Rodrigo Aguirre, delantero argentino que viene siendo titular en la consideración de El Rey Midas, se ausentó en El Barrial por segundo día consecutivo. Presenta un cuadro viral y no puede entrenarse con el resto del plantel, algo que le quita ritmo futbolístico. Aún así, todavía tiene tiempo de sobra para recuperarse y hacer el viaje a León. ¿Llegará en condiciones?