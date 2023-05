Antonio Carbajal Rodríguez ha fallecido este martes 9 de mayo, causando un estado de luto en el futbol mexicano. El histórico ex portero que disputó nada menos que cinco Copas del Mundo perdió la vida a sus 93 años de edad, después de haber estado hospitalizado durante los últimos días.

También conocido como Cinco Copas, se destacó con las playeras de Real España y el Club León, en la Liga MX, aunque la memoria colectiva lo recuerda por su paso con la Selección Mexicana de Futbol, con la cual disputó todos los Mundiales jugados entre 1950 y 1966: (Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966).

Antonio Carbajal es junto a Andrés Guardado, Guillermo Ochoa y Rafael Márquez, parte del selecto grupo que ha alcanzado la cantidad de cinco Copas del Mundo, por lo que su legado histórico para el balompié azteca resulta de alta magnitud.

¿Por qué le dicen La Tota a Antonio Carbajal?

Sabido es que Antonio Carbajal era apodado como "La Tota", apodo que el mismo exguardameta se encargó de explicar hace apenas un año, en una entrevista con Javier Alarcón. Allí, reveló que quien le colocó ese mote fue nada menos que Cantinflas Sánchez.

Según el relato de Carbajal, Cantinflas "fue quien me puso 'La Tota'. Éramos chiquillos, niños entonces, que empezábamos a hablar "Toto, tota, toto, toño, tota" y 'La Tota' se me quedó. Me gustó", declaró el histórico exportero.