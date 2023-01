Desde que Marco Fabián regresó al futbol mexicano a mediados de 2020, tras defender en el extranjero las playeras de Eintracht Frankfurt de Alemania, Philadelphia Union en la MLS y Al Sadd de Qatar, más de una vez ha manifestado el deseo de dar luz verde a un tercer ciclo con las Chivas de Guadalajara, su primer amor.

De hecho, su nombre sonó en cada mercado de fichajes pese a que finalmente su último traspaso se dio desde Bravos de Juárez a Mazatlán, equipo con el que ya disputó un torneo y está esperando ahora poder estrenarse en el Clausura 2023 de la Liga MX, debido a que fue aplazado su partido de la primera jornada ante León.

Si bien está enfocado en su actual equipo, el futbolista de 33 años manifestó el deseo de regresar algún día con El Rabaño, a la vez que se sinceró sobre qué tipo de conversaciones ha tenido con el club últimamente. "Ha habido algunas pláticas cercanas", reconoció en diálogo con Mediotiempo.

"Ha habido algunas cositas que influyen para que no se dé. Sobre todo hay gente en la institución que a veces tiene otra idea. Lo bueno es que siempre ha habido claridad. Ha habido pláticas más cercanas que otras. No sé si algún día llegue a pasar, a lo mejor no pasa, pero la situación real es esa”, explicó.

La última de las reuniones que Marco Fabián tuvo con Chivas fue en Madrid, con el flamante director deportivo Fernando Hierro. Sin embargo, el jugador reconoció estar plenamente enfocado en tener un buen torneo con Mazatlán: "Son situaciones que no están a mi alcance. Si a mí me preguntas lo que quisiera: en algún momento me gustaría, no te digo que ahora. La realidad es que no sé qué va a pasar. Mi presente, estoy muy orgulloso de vestir estos colores de Mazatlán y no me quiero ir sin dejar un legado”, avisó.