Por la jornada siete del Clausura 2023, León volvió a ganar luego de superar por 2-0 a Puebla de local, por lo que escalar a la quinta posición de la tabla general de posiciones. Por otra parte, tras la victoria de los Panzas Verdes, Nicolás Larcamón lanzó munición pesada contra Chivas por el estado físico del Canelo Angulo.

El inicio del entrenador argentino en la Fiera sin duda no fue el deseado debido a que perdió con Cruz Azul por la mínima diferencia y en el tercer encuentro fue goleado por Pumas. A pesar de esto, el timonel sudamericano encarriló el curso del equipo para volver a pelear puestos importantes en la clasificación general.

Por otra parte, tras derrotar a Puebla por 2-0, el técnico de León fue consultado en conferencia de prensa por la falta de minutos Jesús Canelo Angulo. Ante esta pregunta, Larcamón lanzó munición pesada contra Chivas al marcar que lo presionaron para acelerar la recuperación de una lesión y que por este motivo no estaba apto fisicamente.

“Desde hace meses (la lesión) lo tiene muy alejado del nivel que puede tener. Parece que en su club anterior (Chivas) lo presionaron para la recuperación que aparentemente debería tener por las exigencias de ese club, sobre todo para tenerlo dentro de la cancha por el peso específico que tenía y creo que eso atentó para que Jesús no esté en los niveles condicionales (sic) que necesitamos. A mí, en lo personal, me gusta ser directo. No me gusta postergar las cosas. Por ahí, jugando do 15 minutos que venía y esperando a que se ponga bien por sí sólo íbamos a tener a un Canelo que se iba a caer por sí solo”, explicó.

Y agregó: “El equipo jugó muy bien, pero sabeos que tenemos un jugador como Canelo Angulo que nos puede ayudar, esperamos que en un par de semanas esté bien y que regrese para que nos aporte lo que sabe hacer. Sabemos el potencial que tiene, pero no estando bien. No sirve”.