Por segunda vez consecutiva, los Tuzos de Pachuca disputarán una Final de Liga MX. Este domingo, en su visita a Monterrey, cerraron la serie de Semifinales con victoria 1-0 sobre Monterrey con gol de Aviles Hurtado, para estirar todavía más el holgado marcador global que habían comenzado a construir en la ida, ganando por 5-2.

Los dirigidos por Guillermo Almada deberán enfrentar a los Diablos Rojos de Toluca, que vienen de dar el batacazo ante el América, en la serie por el título del Apertura 2022 de la Liga MX, coronación de la que se quedaron a las puertas el pasado Clausura, cayendo en la definición ante Atlas.

Oscar Ustari, portero y una de las figuras que tuvo Tuzos en casa de Monterrey, se refirió precisamente al deseo de revancha que hay en el equipo en la previa de una nueva Final. "Nos había quedado una sensación agridulce. Estábamos felices por haber llegado a una Final representando a esta institución. Pero después la amargura de haberla perdido. Nos comprometimos, tuvimos seis días de descanso , tuvimos una pretemporada y el anhelo fue volver a estar en una Final", comenzó diciendo en diálogo con Fox Sports.

El arquero argentino resaltó que en el transcurso del Apertura 2022 no se sintieron tan cómodos futbolísticamente como en el pasado torneo: "Hay una madurez porque este torneo fue muy atípico. Se jugó muy seguido y los resultados, tal vez, no fueron como el torneo pasado. La realidad es que nos tocó perder una Final, donde en ningún momento creímos que fuimos superados; pero bueno, esto no es de merecimientos”.

Y ya pensando en la definición ante Toluca, agregó: “Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo que tiene la misma ilusión, con su gente, de poder ganar una Final. A ellos también les costó. No deja de ser emotivo que dos equipos de la envergadura que tienen disputen una Final del futbol mexicano”.