Luego de lo que sucedió entre Querétaro y Atlas, una de las medidas que tomó la Liga MX, fue la de prohibir el acceso a las porras visitantes a los estadios. Es decir, la barra del América puede ingresar solamente al Estadio Azteca, pero no puede salir a CU, el Nemesio Diez o el Estadio Caliente.

Hubo dos grupos de animación que les importó poco esta medida de la Liga MX y se presentaron en los estadios visitantes este fin de semana. Se trata de los seguidores del América y de Monterrey, quienes fueron al estadio Jalisco y el del León, respectivamente. Por lo mismo, la Comisión Disciplinaria informó su castigo.

"Esta Comisión ha decidido sancionar a los Clubes América y Rayados de Monterrey, toda vez que sus Grupos de Animación transgredieron el artículo 79 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, el cual establece que ningún Grupo de Animación podrá acudir a los partidos de su Club en calidad de visitante. Por lo anterior, se le prohibirá el acceso a los Grupos de Animación de los Clubes antes mencionados en su siguiente partido como local, correspondiente a la Jornada 10, ante Pachuca y FC Juárez, respectivamente", informaron en un comunicado.

En el limbo

Por lo tanto, no habrá banda sonora en el América vs Pachuca y en el Monterrey vs F.C. Juárez. El tema de las barras en México todavía no se termina de resolver. Es bien sabido que los líderes e integrantes de estos grupos de animación están molestos, pero no se ve cercana una resolución favorable para ellos.