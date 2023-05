Portero de la Liga de Expansión critica a Tiago Volpi por tirar penal a lo Panenka en Toluca vs. Necaxa

Pocas dudas caben acerca del importante rol que juega el guardameta brasileño, Tiago Volpi, dentro de la plantilla del Toluca. Con experiencia en la Liga MX y buenas actuaciones en su etapa con los Diablos Rojos, el portero se ha convertido en uno de los favoritos para la afición.

La influencia de Tiago Volpi dentro de Toluca ha quedado reflejada con el hecho de que sea el encargado de cobrar los penales, al menos cuando Leo Fernández no está en cancha. Por la jornada 17 del Clausura 2023, el guardameta ejecutó de manera certera para darle el 3-0 a los Diablos Rojos frente a Necaxa.

Sin embargo, Volpi cobró esta vez de una manera particular: picando el balón al estilo Panenka, lo cual no fue bien recibido por su colega Humberto Hernández, quien se desempeña actualmente con Atlante en la Liga de Expansión MX.

En redes sociales, el portero de los Potros criticó la ejecución del brasileño: “Puedes tirar un penal eso está claro pero picársela a un colega mmm no lo sé no me parece lo mejor, lo digo por q normalmente nos molesta que lo hagan! Creo yo vea”, escribió Humberto Hernández tras el gol de Tiago Volpi para el 3-0 ante Necaxa.

¿Cuántos goles tiene Volpi en el Clausura 2023?

Terminada la fase regular, Tiago Volpi ha cosechado más goles que varios atacantes de la Liga MX. El portero del Toluca convirtió tres goles de penal en este certamen. Además del mencionado a Necaxa, antes lo había hecho frente a Juárez y Puebla.