En las últimas horas se confirmó un fichaje que se venía cocinando desde hace meses. Jean Meneses, por pedido explícito de Ignacio Ambriz, abandonó las filas del Club León y jugará para el Deportivo Toluca de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. De esta manera, los Diablos Rojos suman un nuevo delantero y de a poco se van reforzando con jerarquía para poder volver a pelear en los primeros planos del futbol mexicano.

Por supueso, esta transacción no le salió nada barata al conjunto choricero. El extremo de la Selección de Chile es uno de los mejores en su posición en todo el país, además de que sabe lo que es ser Campeón. Tenía contrato vigente con La Fiera, por lo que habrían desembolsado unos 6 millones de dólares por su ficha de acuerdo a la información brindada por César Luis Merlo, especialista en mercado de pases.

Es una cifra muy importante, por lo que algunos fanáticos del Toluca comenzaron a preguntarse si realmente valía la pena hacer tal esfuerzo económico por el jugador. Y, lo más seguro, es que se agarren la cabeza cuando estén al tanto de la columna que acaba de publicar el Francotirador de Récord. Según esta fuente, en León se lo quisieron sacar de encima por un motivo muy específico...

"Lo cepillaron del León después de que hace un par de semanas lo ventilaron en redes sus propios ‘amigos’ en la parranda y mostrando las joyas de la corona a los presentes, a los que abrazaba y se arrimaba con notable fervor, pues estaba con el corazón roto y buscaba consuelo con sus cuates en la pachanga. Ese estilo de vida no le gusta a la directiva de La Fiera y en cuanto supieron del interés de los escarlatas no dudaron en mandárselos envuelto en regalo. Al fin que no le gustan los fiesteros a los Diablos, ¿no?", señaló.

Cabe recordar que los Diablos Rojos han tenido muchísimos problemas con jugadores indisciplinados en el último tiempo. Además de lo que tuvo que sufrir Ignacio Ambriz en el último campeonato, en el pasado varios elementos dieron la nota por fiestas en momentos inoportunos. Sin ir más lejos, Felipe Pardo, Diego Rigonato, Ian González y Rodrigo Salinas estuvieron de festejo con alcohol de por medio horas antes del duelo ante Pumas por el Repechaje del Apertura 2021.