Llega la Jornada 17 correspondiente al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, lo cual significa que quedará conformada la tabla general de posiciones, y con ello, los equipos clasificados con sus respectivos cruces para la Reclasificación y cuartos de final de la Liguilla.

El equipo de Puebla no ha tenido un buen andar en el campeonato de la mano de Eduardo Arce, lo cual se ve reflejado en su decimocuarta posición en la clasificación general tras la Jornada 16. Sin embargo, las matemáticas le permiten seguir soñando con jugar la Fase Final.

Este viernes a las 19:05 horas del Centro de México, La Franja recibirá a Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde buscará hacer su parte para poder avanzar al Repechaje. Pero, ¿qué encuentros deben observar los Camoteros y qué resultados necesitarán?



Resultados que necesita Puebla para acceder al Repechaje

Para soñar con ingresar a la Reclasificación, Puebla debe ganarle a Xolos de Tijuana casi de manera obligatoria y esperar que lo favorezcan otros resultados. Los partidos a los que los Enfranjados deben observar son Monterrey vs. Pumas UNAM, Atlético de San Luis vs. Atlas, y Cruz Azul vs. Santos Laguna.