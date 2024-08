Este lunes, Toluca informó que Federico Pereira fue operado con éxito tras la lesión meniscal en la rodilla derecha que sufrió en el duelo entre Toluca y Sporting Kansas City por la Leagues Cup el pasado 5 de agosto. Además, la institución reveló cuánto tiempo deberá permanecer fuera de las canchas el zaguero uruguayo.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

Según lo publicado, el futbolista de 24 años será baja por seis semanas. De esta manera, su regreso se daría a fines de septiembre, cuando se esté promediando la fase regular del Apertura 2024.

¿Qué dijo Renato Paiva sobre la ausencia de Federico Pereira?

Uno de los que habló acerca de la situación del defensa fue Renato Paiva. El entrenador de Toluca se mostró optimista a pesar de no poder contar con uno de sus jugadores más utilizados en lo que va de esta temporada (jugó 6 partidos sobre siete posibles).

Federico Pereira fue uno de los jugadores más utilizados por Renato Paiva en el comienzo de la temporada. (Imago)

“Obviamente hablé con Fede antes de la operación y le he dicho que esté tranquilo. Le he dicho que a mí también me operaron del menisco y le dije que es fácil. Incluso jugué con él, porque su mujer está embarazada, le he dicho que ella va a sufrir más en el parto que él en la operación. Ya sé que todo salió bien, hay seis semanas de recuperación. Como siempre digo, no pensar en recuperar el jugador, ahora están Luan y Bruno (Méndez), así es la vida”, manifestó Paiva.

¿Cuándo juega Toluca ante Colorado Rapids por la Leagues Cup?

El encuentro entre Toluca y Colorado Rapids por los octavos de final de la Leagues Cup se disputará desde las 20:00 horas (centro de México) de este martes 13 de agosto. El duelo se llevará a cabo en el Dick’s Sporting Goods Park, recinto en el cual los estadounidenses juegan sus partidos en condición de local.

Publicidad

Publicidad