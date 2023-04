La etapa más bonita y disfrutable de este extraño formato que tiene el futbol mexicano está a la vuelta de la esquina. Resta disputar solamente una jornada de la Fase Regular del Clausura 2023 de la Liga MX, y aquí pondremos el ojo en el Club Universidad Nacional. ¿Qué necesita para clasificarse a la Liguilla?

Pumas UNAM ha hecho un pésimo trabajo a lo largo de este campeonato, pero ha “renacido” de cierta manera con la llegada de Antonio Mohamed. El experimentado entrenador argentino, con pocos entrenamientos encima, motivó al plantel y lo convenció de que hay material para pelear por todo. Algo muy similar a lo que hizo en Rayados, cuando asumió en medio del Apertura 2019 que después ganó.

Sin embargo, todavía no tiene su boleto asegurado para dar el presente en la Fiesta Grande. El próximo sábado el conjunto universitario afrontará una verdadera final: deberá visitar a Monterrey, superlíder, en el Gigante de Acero. No sólo eso: tiene la obligación de cosechar un resultado positivo para no quedar eliminado.

Es sencillo: si Pumas gana, disputará el Repechaje y su posición final dependerá de cómo salgan los equipos que tiene por encima en la tabla de posiciones. Pero, ¿qué sucede si no triunfa? ¿Qué resultados debe esperar? A continuación te contamos.

Hay dos partidos que tendrá que mirar, y ambos se jugarán antes que el propio. Son los de Puebla vs. Tijuana (viernes) y Atlético de San Luis vs. Atlas (sábado 17:00hs). Entonces…