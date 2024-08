Pumas UNAM tuvo una noche para el olvido en su visita al Lumen Field, hizo el ridículo ante miles de espectadores y cayó goleado por 4-0 ante Seattle Sounders sin piedad, derrota que así consumó la eliminación de los ‘Felinos’ en octavos de final de la Leagues Cup 2024.

De esta manera, el equipo volvió a entregarle una nueva decepción a la afición, que se manifestó en redes sociales destrozada por semejante bochornosa actuación, que quedará en las peores páginas de la historia internacional del club, sobre todo por el abultado resultado.

El principal señalado por la furiosa parcialidad auriazul fue Gustavo Lema, entrenador del conjunto universitario, que sufrió su primer derrota por tal diferencia en el marcador en su ciclo en el club. Los fanáticos no tuvieron compasión y pidieron la destitución del DT.

Los comentarios de los usuarios simpatizantes de los Felinos fueron muy duros, pero producto de lo que sintieron por tal resultado. “Me dio vergüenza ser de Pumas, Lema no puede seguir“, “Traigamos un técnico de verdad y no un auxiliar de otro que nos traicionó” y “Gustavo Lema es un títere de Mohamed, un hombre sin experiencia que sigue experimentando”, fueron algunos de los posteos más fuertes contra el argentino.

Los aficionados de Pumas UNAM tomaron el ejemplo de Rayados y adujeron que si otro club importante como Monterrey tomó la decisión de destituir a su entrenador Fernando Ortiz, la directiva auriazul también debiera hacer lo mismo con Gustavo Lema y poner fin a su paso por Ciudad Universitaria.

Muchos otros, incluso, se han animado a diseñar placas con mensajes de ‘éxito’ y ‘gracias’, a modo de despedida, presionando a los altos mandos de Pumas a tomar la determinación de correr de su cargo a Gustavo Lema y buscar un estratega ‘a la altura’ de Pumas.

