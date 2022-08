Carlos González no está al 100% en lo físico, y esto se ve reflejado en el campo de juego.

¿Qué tiene? La razón por la que Carlos González no puede dar su mejor nivel con el Toluca

Carlos González arribó al Deportivo Toluca para este Torneo Apertura 2022 de Liga MX y su fichaje, por supuesto, generó muchísima expectativa. A pesar de que en Tigres UANL no pudo mostrar su mejor nivel por estar opacado por André-Pierre Gignac, los fanáticos escarlatas lo recibieron con los brazos abiertos con la ilusión de que sea aquel que brilló en Pumas UNAM. Pero, hasta el momento, esto no sucedió...

Luego de 9 partidos disputados, en los que sumó 6 titularidades y un total de 502 minutos, el centrodelantero paraguayo registra solamente 1 gol y ninguna asistencia. Aún así, el equipo lo está respaldando: los Diablos Rojos son líderes del campeonato y no están necesitando de sus tantos. Esto, evidentemente, puede cambiar para la etapa final, por lo que Cocoliso debe mejorar ya mismo sus números.

Su flojo nivel, sin embargo, no se trata de algo meramente futbolístico: el atacante de 29 años no se encuentra al 100% en lo físico y lo está sufriendo dentro del campo de juego. Él siempre quiere jugar y ayudar a sus compañeros, por lo que no se ha ausentado en ningún compromiso y desea que esto continúe así. Pero, ¿qué es lo que tiene?

De acuerdo a la información brindada por el periodista Chava Cid de TUDN, Carlos González estaría sufriendo una "bacteria estomacal" que le está impidiendo alimentarse de la mejor manera y esto obviamente repercute en sus actuaciones en el campeonato. El cuerpo técnico, a pesar de esta situación, le da confianza y le sigue dando continuidad para que no pierda ritmo de juego.

Esta situación lo seguirá molestando por algunas semanas más, pero en el Toluca hay optimismo con que pueda volver a su 100% de cara a la Liguilla y así se convierta en un elemento fundamental en la ofensiva.