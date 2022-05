Se puso en marcha la instancia de cuartos de final dentro del Torneo Clausura 2022 por la Liga MX, la cual cuenta con todos cruces interesantes para seguir. En esta oportunidad, vamos a repasar quiénes de los que forman parte de la Liguilla en estos momentos es quien posee la mayor cantidad de títulos.

¿Cuáles son los cruces que componen la actual instancia? Son los siguientes: Pachuca vs. Atlético San Luis, América vs. Puebla, Tigres UANL vs. Cruz Azul y Atlas vs. Chivas de Guadalajara. Es por ello que destacaremos quién o quiénes lograron más títulos en la historia de la competición.

+¿Quién ganó más Liga MX entre los clasificados a la Liguilla?

De los ocho actuales, América conquistó más trofeos que todos y que cualquier otro equipo, ya que se consagraron en 13 oportunidades. Los mismos se gestaron en la temporada 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode 1985, 1987-88, 1988-89, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018.

Pero el recorrido continúa y es Chivas de Guadalajara el que figura de escolta con 12 títulos logrados. Los mismos se gestaron en las siguientes ediciones: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70, 1986-87, Verano 1997, Torneo Aperura 2006 y Clausura 2017.

¿Cómo se encuentra el resto? Cruz Azul suma nueve títulos, seguido por Tigres UANL con siete, después aparece Pachuca sumando seis, mientras que comparten la última plaza Atlas y Puebla, ambos con dos. ¿Atlético San Luis? Nunca fue campeón y esta es su primera vez dentro de la liguilla en pocos años de su fundación.