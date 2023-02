"Quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar": Chofis López lanzó dardo contra Chivas

Uno de los grandes regresos a la Liga MX fue el de Javier "la Chofis" López. Luego de haber conseguido brillar bajo el mandato de Matías Almeyda en Chivas y de incluso hacerlo luego de la partida del argentino, el futbolista fue terminó saliendo por la puerta de atrás para seguir su carrera en la MLS. Aunque su regreso se dio directamente a Pachuca, el jugador demostró que no olvida cómo lo sacaron del Rebaño.

La carrera de la Chofis tuvo altos y bajos, y su salida del conjunto tapatío sin duda fue uno de los puntos más bajos. En su momento, el presidente del club, Amaury Vergara, decidió vetarlo del club por haber estado presente en una fiesta en la que se habría cometido un delito sexual, algo que podría manchar la reputación de Chivas. Sin embargo, López no estuvo involucrado, por lo que parecía raro: "pienso que fue muy injusto, porque yo no tenía nada que ver con ese tema. Es algo que ya no me importa. Ya lo dejé atrás"

Y, aunque ahora ha conseguido demostrar su calidad con los Tuzos, en una entrevista con Récord, comentó que todavía siente que no le dieron una chance en el Rebaño Sagrado: "Ya lo comenté en su momento. Yo quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar. Cuando me hablaron los del Pachuca yo dije que sí. Valoro mucho en quienes confían en mí. Ahora me siento bien, estoy muy motivado".

Pese a eso, el futbolista de 28 años dejó en claro que su relación con el presidente del conjunto tapatío es buena. "Yo hablé con él. En su momento me aclaró algunas cosas. La idea era que llegáramos al mejor acuerdo para el club y para mí. Estoy muy bien con él. No le guardo rencor". Con estas declaraciones, ¿habrá chances de que en algún momento vuelva a jugar con la camiseta de Chivas? ¿O queda descartado?