Ricardo Ferretti, flamante entrenador de Cruz Azul, reveló una equivocación que intentará no repetir en su nuevo equipo.

Ricardo Ferretti estuvo al mando de F.C. Juárez durante una temporada entera, pero jamás pudo encontrarle la vuelta a la situación y cosechó pésimos resultados que lo mantuvieron en el fondo de la tabla de posiciones en todo momento. Si bien no contaba con un gran plantel, gran parte de la responsabilidad era suya. Algo que reconoció ahora...

Fueron 34 partidos en los que el Tuca dirigió a Bravos: ganó 7, empató 6 y perdió 21. Su equipo marcó 24 goles y recibió 34. Sumó 27 puntos sobre 102 posibles, por lo que registró una efectividad del 26%. Por supuesto, no obtuvo la clasificación a la Liguilla en ninguno de los dos campeonatos y se marchó de la institución por la puerta de atrás.

¿Por qué Ricardo Ferretti fracasó en Juárez?

En plática con el programa Futbol Picante de ESPN, Ricardo Ferretti confesó el gran error que cometió como Director Técnico de Juárez. Según contó, trató de mantener la idea de juego que traía de Tigres UANL, en donde tenía a disposición una plantilla con muchísima más jerarquía. Evidentemente, esto no le salió bien.

"La etapa de Juárez me desgastó mucho, tengo que asumir que yo también tuve una equivocación tratando de asimilar que con un nuevo plantel quise jugar con las mismas circunstancias que tenía anteriormente, no me adapte tanto al plantel", admitió el experimentado estratega brasilero.

Más adelante, aseguró que en La Máquina no sucederá lo mismo: "En Cruz Azul yo tengo que adaptarme a los jugadores lo más rápido posible, y ya que me adapte con ellos les voy a poder exigir algo de lo que yo pienso, esos ocho meses, con Juárez, me hizo desesperar".