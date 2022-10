Han pasado ya cinco años desde Ricardo Antonio La Volpe dejó la dirección técnica del América en su segunda etapa al frente de las Águilas, y todavía a la distancia el entrenador argentino guardar algunos malos recuerdos de su salida del club azulcrema al término del tormeo Clausura 2017.

De esa etapa se recuerda que Ricardo La Volpe llegó al América con el torneo Apertura 2016 ya en marcha y lo llevó al subcampeonato días después de dirigirlo en el Mundial de Clubes: "como soy La Volpe, no dijeron que solo perdí un juego con América contra Real Madrid. Perdí la final con Tigres por penales".

Ricardo La Volpe recordó en entrevista para TUDN que en ese entonces habló con Rubens Sambueza y tenía la idea de convertirlo de volante ofensivo a centrocampista, para lo cual necesitaba a dos elementos específicos que pidió a la directiva: " Termina el campeonato y dije que necesitaba dos volantes para generar dos Sambueza más porque yo hablé con él en Japón que iba a jugar de cinco".

Para Ricardo La Volpe la molestia con la directiva del América fue mayor porque tras su salida regresó Miguel Herrera y le reforzaron el plantel: "Después me dio más bronca, no por Herrera porque soy amigo de él, lo conozco, fue jugador mío, pero qué casualidad que llega él y le traen nueve jugadores".

Discípulos olvidan al maestro La Volpe

A sus 70 años y luego de tres de haber dirigido por última vez en la Liga MX, al Toluca, Ricardo Lavolpe lamentó que los entrenadores que se han formado bajo su guía no lo hayan incorporado a su equipo de trabajo: "Qué raro que no me protegen los técnicos que conozco, que fueron jugadores, algunos tuve charlas con ellos y no puedo pensar que te tengan miedo, porque soy difícil, porque esto es mentira. De debutar jugadores y formar jugadores no creo que haya alguien que me gane en eso, estoy segurísimo. No debutar por debutar, 'lo pongo porque voy ganando 4-0', no, debutar es consolidar. Yo creo que si esos técnicos hoy, que fueron jugadores y vienen a charlas conmigo no sé por qué no te llevan".