El mercado de pases de invierno ha comenzado tranquilo para Santos Laguna. Quitando la rápida salida de Diego Valdés, quien firmó antes de fin de año con las Águilas del América, la directiva de Grupo Orlegi no le ha consido rostros nuevos al nuevo entrenador, Pedro Caixinha. ¿Las habrá para el Clausura 2022?

Lo cierto es que, según la información del periodista Jorge Víctor y aunque aún no se han empezado a difundir los nombres de los apuntados, las autoridades de los Guerreros tienen en mente qué posiciones reforzar: "Buscan un par de extranjeros: un defensor lateral y un mendio ofensivo o delantero".

Para calmar las inquietudes de los aficionados del conjunto de Torreón, aún no hay novedades sobre los fichajes para el próximo campeonato de la Liga MX. Pero sí es un hecho que los de la Comarca tendrá a un nuevo '10' después de lo que fue la salida del volante chileno con destino directo al Nido de Coapa...

Brian Lozano, el nuevo '10'

"Es un número que siempre me ha gustado. Me ha tocado usarlo en las inferiores de Uruguay, pero en Primera División no tuve la oportunidad porque cada vez que me tocaba ir a algún lado ya estaba ocupado. En esta ocasión se dio la posibilidad y lo pedí. Obviamente no cambiará mi forma de jugar ni mi forma de ser", aseguró el futbolista uruguayo, quien dejará el dorsal '15' desde el siguiente torneo.