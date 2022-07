En el partido correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, Santos Laguna igualó 1-1 ante el Deportivo Guadalajara en condición de local. A pesar de que comenzó perdiendo (gol de José de Jesús González) y lo igualó de la mano de Eduardo Aguirre a 20 minutos del pitazo final, el conjunto Guerrero se fue con la sensación de que pudo haberse llevado algo más que un punto.

Eduardo Fontanes, Director Técnico del equipo de Torreón, no escondió su disconformismo en conferencia de prensa y tampoco le tembló la voz para lanzar una fuerte crítica a sus dirigidos. Uno de los motivos principales por los que no se fue contento del Estadio Corona es la presión defensiva que hicieron sus jugadores sobre el juego de Chivas, más que nada durante la primera etapa.

"Evidentemente que el rendimiento me deja insatisfecho, creo que otra vez nos cuesta el primer tiempo sobre todo en la fase defensiva tuvimos problemas para hacer una presión a la pelota agresiva, ellos sostenían la pelota, pero sí creo que nos costó", apuntó con contundencia el estratega.

Más adelante, sin embargo, le tiró flores a sus futbolistas: "La realidad es que me deja, por un lado, con buenas sensaciones lo que vi en el vestidor, eso ustedes no lo alcanzan a ver. Por el prepartido, el pospartido, me parece que el compromiso que está generado me deja con buenas sensaciones".

¿Qué es lo que se le viene a Santos Laguna?

Santos Laguna acumula 4 puntos tras las primeras tres fechas del Torneo Apertura 2022 de Liga MX y se encuentra en zona de clasificación a Repechaje. En la cuarta jornada, le tocará visitar al Deportivo Toluca el próximo sábado 23 de julio en el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos vienen en un gran momento a pesar de la reciente derrota en el Azteca frente al América.