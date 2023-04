Santos Laguna volvió a decepcionar y desilusionar a su enorme afición: cayó 0-2 ante Querétaro en condición de local en el marco de la decimosexta jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. Con este resultado, el elenco dirigido tácticamente por Eduardo Fentanes descendió a la undécima posición y se jugará su boleto al Repechaje en la última fecha.

El triunfo ante Rayados de visitante fue tan solo un espejismo. Estos Guerreros no están bien y lo volvieron a demostrar frente a los Gallos Blancos en su propia casa. Tercera derrota en sus últimas cinco presentaciones y todas las miradas volvieron a posarse en el Director Técnico, que claramente está en la cuerda floja desde hace un largo tiempo.

Eduardo Fentanes respondió: ¿seguirá en Santos?

En conferencia de prensa, al estratega le consultaron sobre su continuidad en el cargo y fue tajante. "Si bien es cierto, no es la expectativa primaria, pero la posibilidad de meterse entre los primeros ocho, en el Repechaje, sigue existiendo. Es cierto que hemos sido muy inconstantes, en casa no hemos podido ejercer esa localía que nos hizo fuertes en el pasado, eso es una realidad", comenzó explicando.

Y más adelante completó: "Esa pregunta que haces (sobre si renunciará al primer equipo), no creo que sea el momento adecuado para hablar de esas cosas, el proyecto va más allá de este momento. Por ahora no consideraría responder esa pregunta, en medio de la bronca de no poder haberle dado una alegría a la afición".

El polémico comunicado de Santos Laguna

Tras la caída frente a Querétaro, el club Santos Laguna emitió un comunicado que dice lo siguiente: "Les informamos que el Comité Deportivo del Club sesionará de manera inmediata para definir las acciones a seguir en relación al primer equipo. Agradecemos su atención y los mantenemos informados de manera oportuna". ¿Se trata del cese de Fentanes? ¿O será una sanción para Nicolás Maidana, preparador físico, que encaró a la afición?