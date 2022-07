Después de varios días de espera, Pumas se aseguró la llegada de Dani Alves, lateral brasileño que será el fichaje estelar de la Liga MX. A los 39 años, tras finalizar su segunda etapa con la camiseta del Barcelona, el futbolista con más títulos obtenidos en la historia prepara su arribo a Ciudad Universitaria.

El nombre de Dani Alves apareció en la escena de la Liga MX semanas atrás, cuando se habló sobre su posible llegada a Pumas UNAM o Tigres UANL. En ese momento, el entrenador Miguel Herrera rechazó la llegada de Dani Alves por su edad, al argumentar que trataba de "rejuvenecer al plantel".

Aquellas palabras de Miguel Herrera llegaron hasta el propio Dani Alves, quien le respondió en su cuenta de Twitter con un mensaje fiel a su estilo y en tono de broma. Sin embargo, ahora que Alves confirmó su llegada a la Liga MX, el Piojo Herrera salió a aclarar qué fue lo quiso decir en aquella ocasión.

"Toman cualquier cosa los medios. Dije que cualquiera que lleve a Dani Alves, va a ser una bomba, porque era un extraordinario jugador. No era la posición que yo necesitaba y no tenía plazas de extranjeros. En ningún momento dije que Dani no era un gran jugador. Es el elemento más ganador en la historia del futbol. ¿Cómo voy a decir esa estupidez? Es un extraordinario jugador. No era lo que yo necesitaba. Es una noticia bomba claro, como cuando vino Ronaldinho", expresó Miguel Herrera en conferencia de prensa de Tigres UANL.

Cuándo juegan Pumas vs Tigres UANL

A falta de que el anuncio sea oficial, Dani Alves llegará este fin de semana a México para completar su fichaje por los Pumas de la UNAM. Aún no se sabe cuándo se podrá a disposición de Andrés Lillini y estará listo para su debut, pero el choque ante Tigres UANL será recién en la fecha 16 de la fase regular, el 24 de agosto, por lo que el brasileño tendría un mes para ponerse a punto.