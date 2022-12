El próximo seis de enero comienza el Clausura 2023, por lo que Santos Laguna quiere llegar de la mejor manera cuando debute contra Tigres de local. Por otro lado, mientras se prepara para el próximo torneo, Matheus Doria, referente de los Guerreros, habló del insólito momento que vive Fernando Gorriarán con club de la Comarca Lagunera.

Ni bien Pachuca levantó el trofeo del Apertura 2022, se desató una de las primeras novelas en este mercado de pases en la que el uruguayo fue el principal protagonista debido a que los buscaba América y Tigres. Finalmente, diferentes medios han reportado que el sudamericano jugará en el conjunto de Nuevo León.

Sin embargo, Matheus Doria habló de Fernando Gorriarán y sorprendió al decir que el charrúa no sabe si jugará con Santos Laguna o con el Auriazul. “De Nando, no tenemos mucho contacto con ese tema. No sabemos si se queda o se va. Es algo que el club y él están solucionando. Hasta el momento está entrenando con nosotros”, comentó el brasileño según lo informado por Marca Claro.

Y agregó sobre su compañero que “Es un jugador muy importante para nosotros. Nos mueve la pelota en el medio. Desearle lo mejor si él tiene que irse”. Por otro lado, el defensa Lagunero habló de cómo se han preparado para encarar la segunda mitad de la temporada y marcó que han trabajado muy fuerte para que no les pases factura.

“Nos gusta trabajar fuerte, estamos acostumbrados. Así vamos a llegar bien al torneo. Si hacemos media agua, después nos pasa factura. Es la única manera, por nuestro estilo de juego, de presionar. Tenemos tiempo suficiente para llegar bien al primer partido de la Liga. Creo que vamos a tener buenos partidos de preparación", expresó Matheus Doria. Y añadió: "La mejor manera de prepararse es saber en qué nivel vas; y jugando contra los mejores equipos, es la mejor manera, sabiendo que vas a encarar después a esos mismos equipos en la Liga. Conocer los refuerzos de cada quien, también los nuestros”.