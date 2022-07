Por la sexta jornada del Apertura 2022, Juárez y Toluca empataron 1-1. Los Bravos siguen sin poder ganar como local: llevan 11 encuentros sin triunfar en esa condición. Por su parte, los Diablos Rojos quedaron como líderes provisorios, aunque podrían caer si Monterrey o Tigres suman de a tres. El equipo de Ignacio Ambriz no la pasó bien y jugó por debajo de su nivel, pero al menos rescató un punto que dejó conforme a su entrenador.

En conferencia de prensa, Ignacio Ambriz remarcó la diferencia con el certamen anterior, donde su equipo decepcionó: "El futbol es así. El otro torneo sufrimos mucho, no se salvó nadie. Hoy confiaron en mi trabajo y en armar un equipo diferente que me conoce como entrenador. La exigencia siempre la vamos a tener". Toluca sintió ante Juárez la carga de partidos, pero reaccionó sobre el final para no irse con las manos vacías.

Ambriz considera que el equipo sigue el proceso correcto pese a no haber ganado: "Siempre Toluca pelea por los primeros lugares y hace 11 años que no es campeón. Entiendo la exiencia. Dentro de lo planeado vamos bien. Hubiera querido una victoria para escalar, pero sumamos. El equipo entiende que tiene que salir a cualquier cancha a ganar. Es mucho mejor pulir detalles sumando", explicó el entrenador.

Asimismo, Ignacio Ambriz es consciente de que su rival estuvo más cerca del triunfo: "Juárez pudo ganar nosotros llevamos poco y ellos nos inquietaron mucho y en una jugada a balón parada encuentran el gol y luego pudimos empatar y lo bueno es que seguimos sumando puntos y necesitamos recuperarnos”, detalló. Por el momento, los Diablos solo cayeron ante América en sus primeras seis presentaciones.

La ausencia de Leo Fernández

Por otro lado, Toluca contó con la baja de una de sus grandes figuras, Leonardo Fernández, quien arrastraba problema físicos: “Leo tenía una molestia y prefería perderlo en este juego y tenerlo para el otro, entiendo que quiera jugar pero los juegos están continuos y debo cuidarlos”, explicó Ambriz.