Toluca puso fin a su sequía de victorias en el Torneo Apertura 2022, luego de imponerse en condición de local ante Querétaro por el marcador de 4-1. Los Diablos lograron quedarse con el sexto puesto y de esta manera aseguraron su presencia en el Repechaje de la Liga MX.

Los Diablos perdieron el buen ritmo que mostraron en el arranque de temporada, dejando escapar la posibilidad de entrar a Liguilla de forma directa. El equipo de Nacho Ambriz todavía tiene varios aspectos por mejorar, pero hay uno en especial que preocupa al entrenador mexicano.

Luego de la victoria conseguida contra Querétaro, Ambriz hizo algunas reflexiones sobre los problemas que está teniendo el equipo para hacer daño al rival y destacó el quedar expuesto a los contragolpes, siendo este uno de los riesgos de la propuesta del conjunto escarlata.

"Cuando intentas proponer con la posesión de la pelota, muchos lapsos del partido quedamos muy abiertos, los rivales nos estudian; si me has visto dejo una línea de tres para que los dos centrales no queden tan vulnerables", explicó el entrenador tras la Jornada 17.

En ese sentido, Ambriz asegura que buscará afinar esos detalles en los próximos días y llegar en buenas condiciones al duelo contra Juárez. "Ahora tengo una semana para corregir ciertos detallitos y tengo que empezar a bajar las cargas de trabajo para llegar al partido del domingo".