Tigres UANL emitió un comunicado oficial el pasado jueves 24 de marzo en torno a Raymundo Fulgencio. "En compromiso con los valores del Club y en trabajo constante por erradicar la violencia en el futbol, hemos tomado la decisión de separar temporalmente al jugador de toda actividad con el equipo mientras se realizan las investigaciones correspondientes", se puede leer en el mismo. ¿Qué es lo que sucedió con el joven elemento y en qué quedó todo?

El extremo de 22 años dio la nota horas antes al protagonizar una brutal golpiza a un joven en un antro de Veracruz. El hecho tuvo lugar el lunes (21/3) a la madrugada, justo después de que los Auriazules derroten a Rayados en el Clásico Regiomontano. Axel Antonio Cedillo Guerrero fue quien lo denunció públicamente, al asegurar que él junto a su primo lo golpearon cruelmente en el suelo.

"Me dijo ´Ahora sí valiste madre, te vamos a medio matar´. Y ahí me empezaron a golpear él y su primo, Bruno Román. Atrás de ellos había unas 12 personas, eran demasiados. Me caí al piso y me empezaron a patear. Creo que esto se deriva porque mi novia se suicidó, y desde ahí empezaron las amenazas contra mí", señaló Axel, quien se presentó en silla de ruedas y con un collarín ante los medios de comunicación.

¿En qué quedó el caso de Raymundo Fulgencio?

Tal como reveló ESPN, este incidente no ha repercutido en una demanda en su contra, algo que representa una gran noticia para él y para el club Tigres. Según distintas versiones, el joven agredido (Axel Antonio Cedillo Guerrero) no presenta lesiones, por lo que el entorno de Raymundo tiene confianza en dejar esta situación atrás y que sea reincorporado al primer equipo felino.

Video de la golpiza y de la denuncia contra Raymundo Fulgencio

Estos fueron los videos que se viralizaron en las redes sociales. En el primero se puede apreciar cómo el jugador de Tigres UANL agrede a un hombre en el suelo con ayuda de su primo; mientras que en el segundo aparece la víctima para denunciar de forma pública a Raymundo.