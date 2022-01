Últimamente en la Liga MX los jugadores sudamericanos han comenzado a perder credibilidad, y no sólo por los fichajes fallidos que se han dado en días recientes, sino también por su bajo rendimiento dentro del campo de juego, tal es el caso del ex jugador de Tigres, Leo Fernández, quien arribó con los felinos como una gran promesa de dinamismo y terminó por decepcionar tanto a fans como al cuerpo técnico.

En entrevista para TUDN, Leo reveló el motivo por el cual su estilo de juego se vio afectado con los regiomontanos a pesar de arribar a esta escuadra como una de las joyas de la corona de Toluca, con quienes tuvo que regresar por esta misma situación, ya que no brindó los resultados esperados en el equipo del Cerro de la Silla, club al que algunos aficionados y expertos en la materia, aseguran quedó a deber.

"En Toluca sí se vio que desde un primer momento se confió en uno y en Tigres no tanto y si no hacía algo fuera de lo común no era tenido en cuenta y eso llevó a que no tuviera tantos minutos, son situaciones que se dan y que dejan aprendizajes y enseñanzas para seguir creciendo", mencionó el futbolista, quien ahora vive una segunda etapa con los escarlatas, con quienes espera recuperar el nivel al que está acostumbrado.

Para Fernández su retorno con los Diablos Rojos para el torneo Clausura 2022 lo hace sentir más que importante, pero es algo que no derivó en ningún tipo de encono ni con Ferretti ni Herrera: "Tuca Ferretti sabe mucho de futbol, Miguel Herrera también y a Nacho Ambriz lo que le gusta el futbol me encanta y por ahí es eso lo que rescato de ellos que me ha quedado. Del Tuca aprendí mucho".

LEO FERNÁNDEZ RECUERDA AL ‘CHEPO’ DE LA TORRE

Por otra parte, Fernández aprovechó para revivir su primera etapa con el conjunto de Toluca, en donde se convirtió en un referente de los mexiquenses desde el primer minuto: "Chepo de la Torre lo que me dio fue la libertad de ser uno más y competir de esa forma, en Tigres también capaz que cometí algún error, no sé cuál pudo ser, pero me quedó con eso, que en Toluca tuve un poco más de libertad que en Tigres”.