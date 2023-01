Tigres se llevó una gran decepción en el Apertura 2022 al quedar eliminado en cuartos de final frente al Pachuca, por lo que decidió hacer un gran cambio de cara a la nueva temporada. Una de las decisiones más polémicas fue el no contar más con Florian Thauvin, quien era el jugador que más dinero ganaba en toda la Liga MX.

El delantero francés no logró mostrar un gran rendimiento y desde el club llegaron a la conclusión de que no debía seguir dentro de la institución. Sin embargo, su salida se dilató debido a que el futbolista no estaba de acuerdo en las condiciones que había puesto la directiva para la rescisión de su contrato.

De todas formas, según informó 'AS', solo bastaron algunos cambios en las condiciones para que Thauvin termine firmando la culminación de su vínculo con el club. Si bien es cierto que Tigres realizó una enorme inversión por el francés, lo mejor para el equipo era que no continúe siendo parte de la plantilla. Además, su salida liberó el cupo para la habilitación de un nuevo refuerzo.

El nuevo refuerzo que tendrá Tigres

Si bien su fichaje se hizo oficial hace más de una semana, Diego Cocca tendrá la oportunidad de contar con los servicios de Nicolás Ibáñez, quien fue el goleador del último campeonato mexicano. Lo que sucedió es que los 'Felinos' no contaban con cupos de extranjero libres, por lo que no habían podido registrar al delantero argentino.

Es por esa razón que era clave la desvinculación de Florian Thauvin, ya que liberó el espacio para que Ibáñez pueda ser tenido en cuenta por el entrenador. La directiva de Tigres estuvo trabajando en los últimos días para finalizar con esta cuestión y lograron hacerlo. Por ende, el entrenador argentino tendrá una variante más para rodear a André-Pierre Gignac.