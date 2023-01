Diego Cocca, Director Técnico de Tigres UANL, no está 100% conforme con la actualidad de sus dirigidos. Y eso que aplastaron a Santos Laguna en el debut...

En el partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el conjunto de Tigres UANL pisó fuerte en Torreón y goleó 0-3 a su similar de Santos Laguna. Diego Reyes, André-Pierre Gignac y Luis Quiñones, los autores de los goles felinos y los encargados de enmudecer a la fanaticada en el Estadio Corona.

El duelo contó con un condimento más que interesante: el debut de Diego Martín Cocca al mando de los Auriazules. El entrenador viene de hacer historia con Atlas al conseguir un bicampeonato y firmó con el club regiomontano para hacer algo parecido, por lo que no se conformará fácilmente. Y esto lo ha dejado demostrado tras su primera victoria...

"Por el poco tiempo de trabajo, con la voluntad se pueden corregir muchas cosas y estoy agradecido con los jugadores porque le pusieron muchas ganas para hacer lo que les pedi, para el bien del equipo, pero logicamente por momentos no lo pudimos hacer. El rival juega muy bien y nos tocó sufrir, de eso se aprende, hay que saber sufrir", reconoció en conferencia de prensa.

Más adelante, sin embargo, el estratega argentino admitió cierta preocupación por varios de sus jugadores, quienes no están al 100% y deberán trabajar para cumplir un rol importante en el equipo. Si bien no reveló nombres, está claro que apuntó a algunos suplentes que hoy por hoy están muy lejos de pelear por la titularidad y no le hacen competencia a sus compañeros.

Cocca aseguró: "Lo que quiero es que los jugadores me compliquen la decision de elegirlos, todavía no la tengo tan difícil como quiero, estoy convencido que hay muchos jugadores que aún no están a su máximo nivel y ese es mi trabajo. Al tener un plantel con muy buenos jugadores y en gran cantidad, depende del técnico saber usar esas herramientas que tiene en el banco. Es un desafío muy grande que tengo por delante".