Tal como se esperaba, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tomó cartas en el asunto de los cuestionamientos que hizo Miguel Herrera, director técnico de los Tigres, al trabajo del árbitro Jesús Rafael López Valle en la derrota ante el Necaxa por la decimoquinta jornada del torneo Clausura 2022 de la Liga MX en el estadio Victoria.

En conferencia de prensa ofrecida el viernes, Miguel Herrera dejó saber que "llegó la multa" por haber exhibido públicamente con el uso de una computadora el error del árbitro en el primer gol del Necaxa, pero aclaró que "no hable mal de arbitraje no dije que había sido malo, que hubo un error en la toma de decisiones del VAR y ustedes en televisión lo hacen ver".

Por su lado, Miguel Herrera es señalado porque suele lanzar comentarios en contra del arbitraje cuando sus equipos han sufrido resultados adversos, enfatizó que en esta ocasión tras la derrota ante el Necaxa no habló a la ligera ni tampoco se fue contra el árbitro, sólo dio la apreciación sobre el primer gol de los Rayos.

"No va porque me haya arriesgado, en el momento de la calentura encontrarte con una decisión en contra, así como ha habido a favor, pero no pasa nada, reitero, pero no hablé mal del arbitraje, no dije que fuera malo en ningún momento, sino una mala decisión, para mí, por lo que vi", remató Miguel Herrera.

Tigres por el liderato

Luego de recibir la multa, Miguel Herrera dijo que se enfocará en resolver sus asuntos con su equipo que tratará de llegar a la liguilla como líder en los partidos que le restan en la fase regular ante América y Atlas. "Tengo que ocuparme de lo mío y lo que tenga que hacer, de repente estos destellos tratar de calmarlos porque no me corresponde arreglar eso, sino en la cancha con Tigres, reitero, no hablé mal y el que quiera escuche la conferencia de prensa, no eché la culpa al árbitro de la mala decisión".