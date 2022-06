El próximo sábado, Tigres recibe a Cruz Azul en el inicio del Apertura 2022 en el Estadio El Volcán de Nuevo León. Por otra parte, a horas de tener su debut en la Liga MX, la directiva del Auriazul definió que Luis Quiñones regrese al primer equipo, por lo que Miguel Herrera podrá contar con él para el choque contra la Máquina Cementera.

Lo vivido en los últimos días con el elemento colombiano puso a los dirigentes contra la espada y la pared ya que se consideraba extorsionados, por lo que decidieron colocarle una dura sanción. Esta postura se da luego de que el sudamericano haya decidido no viajar a San Antonio para enfrentar a Santos, en reclamo a un aumento salarial.

Debido esto, Luis Quiñones fue enviado a entrenar con las Fuerzas Básicas de la institución por tiempo indeterminado. Esto fue confirmado por Miguel Herrara quien detalles en relación al conflicto que había entre el club y el jugador, por lo que solo solo contaba con Florian Thauvin, Yeferson Soteldo y Nicolás López en esa posición para jugar ante Cruz Azul.

Sin embargo, a horas de recibir a la Máquina en Nuevo León, la directiva decidió que el futuro inmediato del colombiano en su institución. Según lo informado por fuentes del Canal 6 Deportes, el jugador sudamericano fue notificado en el día de hoy para presentarse mañana al entrenamiento del primer equipo, pero su rebeldía le costará el pago de una fuerte multa.

Carlos González dejó un mensaje tras irse de Tigres

Finalmente, Carlos González jugará estar temporada con Toluca tras un mal paso por Tigres. De todas maneras, el atacante paraguayo dejó un mensaje de cara al inicio del campeonato. “Eso es un poquito la revancha deportiva que me tomo. Sé que tengo un cuerpo técnico que me conoce y un montón de compañeros que me conocen, saben la virtud que tengo. Espero aprovechar eso, el equipo se preparó y va a dar que hablar. Estoy con la convicción de demostrar de qué estoy hecho”, expresó en conferencia de prensa.