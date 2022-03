Los aficionados del Toluca están molestos con su equipo y se presentaron en las instalaciones de entrenamiento del club en Metepec para pedir a los jugadores de los Diablos Rojos que reviertan el mal paso que llevan en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX en el que ocupan el lugar número 13 con 11 puntos.

En una pared al exterior de las instalaciones del club, unos 30 aficionados escarlatas del grupo de animación La Banda del Rojo colocaron mantas con mensajes como "mucho sueldo, pocos huevos" o "jugadores se regalan huevos" para expresar su malestar por el desempeño del Toluca dirigido por Ignacio Ambriz.

La manifestación de molestia se dio días después de que el Toluca fuera vencido por el América y tanto el director técnico Ignacio Ambriz como el director deportivo Antonio Naelson Sinha tuvieron diálogo con los aficionados para escuchar sus comentarios ante el mal paso de los Diablos.

Reclamos a los jugadores del Toluca

Algunos jugadores del Toluca intercambiaron palabras con los aficionados como el defensa Jorge Torres Nilo, el mediocampista Leonardo Fernández y el delantero Alexis Canelo. Este último admitió que en cinco años no ha ganado títulos con el club, pero les recordó que ha sido dos veces campeón de goleo, uno en Liga y otro en Copa. "En ti no representamos nada", le dijo un aficioando al atacante argentino y éste les preguntó "¿por qué dices eso?", entonces le respondieron: "¡por tu actitud! Sales como si nadie te mereciera".

Por su lado, Leo Fernández les dijo "estamos trabajando, pero no están saliendo las cosas, en los partidos están pasando cosas que no tienen que pasar, eso sí... Como lo dije cuando llegué, cuando más difíciles están las cosas es cuando más me gustan, en esos casos necesitamos de ustedes". Jorge Torres Nilo también atendió a los aficionados: "les agradezco que vengan a exigirnos a la cara, de frente, está bien, vamos a poner todo para que ustedes estén tranquilos".