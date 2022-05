Toluca no podrá presentar sus nuevos uniformes en el tiempo que tenía estipulado debido al desafortunado y reprochable inconveniente que informó este lunes a través de sus redes sociales oficiales. El camión que cargaba la indumentaria para la temporada 2022-2023 fue robado.

Por esta razón fue que desde el club se pidió a los aficionados que no adquieran la nueva indumentaria de Los Diablos Rojos si no es a través de los comercios oficiales, para no contribuir así con los delincuentes que más que seguramente intentarán comercializar la mercancía robada.

"Por este medio les informamos que, lamentablemente la mercancía y los uniformes del Toluca FC para la próxima temporada deportiva 2022-2023 no han podido ser entregados en tiempo y forma, toda vez que el contenedor del operador logístico que los transportaba fue robado", comienza diciendo el comunicado.

“Por lo anterior estamos trabajando en conjunto con nuestro socio comercial Under Armour, quien provee nuestros uniformes, para investigar lo ocurrido y encontrar una solución a la brevedad. Sabemos que la próxima temporada es emocionante y nuestros aficionados querrán apoyar y representar al equipo con la nueva indumentaria; sin embargo, debido a estas desafortunadas e imprevistas circunstancias, nuestra capacidad para suministrar y poner a su disposición la mercancía y los uniformes sufrirá un retraso", agrega.

Y concluye: "Estamos trabajando con Under Armour para tener los productos disponibles tan pronto como sea posible, por lo que les iremos informando en la medida que vayamos avanzando. Mientras tanto, les solicitamos que si ven productos a la venta del Toluca en canales no autorizados u oficiales los denuncien, ya que los mismos no tienen autorización para comercializarlos”.