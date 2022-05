Mientras el Torneo Clausura 2022 continúa en su etapa de definición, crecen cada vez más los movimientos en el mercado de fichajes de verano. Una de las instituciones que más novedades está presentando es el Toluca, después de lo que fue su pésima actuación en el actual campeonato, que lo obligó a encarar una importante reestructuración.

Los Diablos Rojos ya le han dado la bienvenida a dos refuerzos de peso como son Tiago Volpi y Jean Meneses, además de Sebastián Saucedo. Sin embargo, también es sabido que el equipo conducido por Nacho Ambriz sufrirá una limpieza de gran magnitud, y de hecho, dos nombres importantes ya se habrían despedido de sus compañeros y el staff.

De acuerdo a información del periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena, Pedro Alexis Canelo e Ian González ya habrían saludado a los futbolistas y trabajadores de la institución, pues ya estarían en conocimiento de que el reciente triunfo ante el Bayern Leverkusen habría sido su último juego.

"Sobre el tema de Canelo e Ian González, me lo dice uno de mis gurús, que estos dos jugadores ya ayer dejaron entrever que podría haber sido su último partido vistiendo la playera de los Diablos Rojos de Toluca. Ya se despidieron de algunos amigos, personal administrativo, porque dijeron 'a lo mejor ya no nos vemos'. Es sano también, lo que se vivió ayer con Ian González no le viene bien a nadie, al jugador, a la afición que está lastimadísima como para tolerar una grosería, y tampoco a la directiva y cuerpo técnico. A todos les vendría bien que ya no vistiera la playera del Toluca. El caso de Canelo ya lo sabemos, que no celebró. No entran en los planes", detalló en su cuenta de Facebook.

¿Cuántos jugadores se van de Toluca?

"¿Cuántos jugadores ya no son contemplados al menos por el director técnico o por el plan de vuelo para la siguiente temporada? Alrededor de siete u ocho. Estamos hablando que veremos caras nuevas, ya sea de jugadores de cantera como ayer pudimos observar o jugadores que lleguen para sumarse a este plantel", concluyó Cartagena.