El Toluca atraviesa una mala situación en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, después de haber ganado un partido de sus últimos seis, siendo el último una dura goleada sufrida contra el América en condición de visitante. Para colmo, en el regreso del campeonato, el cuadro Escarlata se medirá contra uno de los equipos sensación.

Por la Jornada 12, los Diablos Rojos recibirán al Puebla en la cancha del Estadio Nemesio Díez, y el equipo deberá mejorar drásticamente su juego si no quiere quedarse sin Liguilla. Y sin entrenador. Tal es así que al interior del equipo se estarían cocinando importantes cambios de parte de Ignacio Ambriz, quien se estaría jugando parte de su continuidad.

De acuerdo a información proporcionada por el periodista de TUDN, Juan Carlos Cartagena, el DT de Toluca está ejecutando una importante cepillada para enfrentar a la Franja que implicará un cambio en el portador de la cinta de capitán (el último fue Alexis Canelo), jugadores que pasarían de titulares a ni convocados, entre los que se incluirían extranjeros. Y consideró que el DT se juega sus últimas balas.

"Se necesita una sacudida, una sacudida en serio. Nacho Ambriz ya la está ejecutando. Que no nos extrañe que en el partido del próximo domingo otro elemento traiga la cinta de capitán. Que no nos extrañe que jugadores que no han tenido el rendimiento adecuado no aparezcan titulares. Es más, quizas ni vallan a la banca, hay elementos que se le acabó el crédito. Lo va a hacer Nacho en el partido contra La Franja de Puebla porque también sabe que se está jugando las últimas cartas", sentenció el periodista en su cuenta de Facebook.

Y continuó: "No hablamos de un ultimátum o que se juegue todo contra Puebla, sin embargo, él sabe que tiene que modificar y si tiene que renunciar a sus formas lo va a hacer. Hay jugadores que no han sido tomados muy en cuenta a lo largo de la semana, jugadores extranjeros, jugadores que venían titulares y tenían roles que no les correspondían".

Toluca vs. Bayern Leverkusen

Por su parte, Cartagena confirmó que los Diablos Rojos del Toluca enfrentarán al Bayern Leverkusen de la Bundesliga, y anunció cuándo se conocerán los detalles: "Sobre el duelo de Toluca contra el Bayern Leverkúsen, sí, es el duelo que se había cocinado al inicio de año, que iba a haber un paritdo internacional contra un equipo de gran talla. Finalmente es el Leverkusen, pero los detalles se van a dar hasta el próximo martes".