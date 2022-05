En el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, el Deportivo Toluca visitará esta noche (20:00hs) al León FC en el Estadio Nou Camp. Luis Enrique Santander Aguirre será el encargado de impartir justicia; mientras que sus jueces de línea serán Christian Espinosa Zabala y Andres Hernández Delgado. Será un duelo fundamental para ambos, pero las consecuencias en la visita podrían ser inimaginable.

Si bien la Fiera no ha hecho un buen trabajo a lo largo del campeonato se está jugando la clasificación al Repechaje para afrontar la Liguilla, ni se compara con la actualidad que atraviesa el conjunto Choricero. Los dirigidos tácticamente por Ignacio Ambriz están decimocuartos, dependen de resultados ajenos para colarse en la Repesca y están obligados a ganar para evitar la multa de la Tabla de Cociente.

Raúl López, uno de los referentes de este plantel de los Diablos Rojos y titular indiscutido en este semestre, platicó en conferencia de prensa en la previa de este decisivo partido y no ocultó las sensaciones que tienen en la interna. "El equipo necesita morirse en el último partido contra León. Necesitamos ganar para no depender de otros resultados en cuanto a la multa; para el Repechaje, sí dependemos de otros resultados", señaló.

Más adelante, el Dedos admitió: "Nos jugamos el prestigio. La verdad ha sido un torneo muy malo, no hay excusas. Hemos quedado a deber mucho a la afición. Nos jugamos no pagar una multa para que el club no pague dinero". Por supuesto, el Toluca tomaría drásticas decisiones si el club no califica ni siquiera al Repechaje y como agregado cae en la zona roja del cociente.

¿Cómo está la Tabla del Cociente?

Juárez y Tijuana ya están condenados en la Tabla del Cociente y pagarán las dos multas más importantes. Toluca (119), mientras tanto, está 16º y necesita sí o sí de una victoria para salir de la zona roja. Si lo logra, mandará al Querétaro (121) al puesto de multa (ya le ganó a Juárez en esta jornada). Mazatlán (123), que dependía de sí mismo, derrotó a Puebla y se olvidó de este tema.