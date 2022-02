Las Chivas de Guadalajara siguen sin enderezar el camino del triunfo, pues al momento ya suman dos triunfos, cuatro derrotas y un empate en lo que va del Clausura 2022, esto después de que cayeran de manera inesperada ante una inspirada Puebla 2-3 en el estadio Akron, tras un duelo que parecía a favor de los rojiblancos pero que se tornó polémico y a la vez se inclinó hacia los camoteros.

Y es que el arbitraje de Fernando Hernández fue decadente una vez más, pues de nuevo el Rebaño Sagrado se vio afectado por el, ya que primero se vieron inconsistencias en una jugada dudosa que nisiquiera cotejo con el VAR, yéndose de lleno contra el "Chicote" Calderón en el segundo tiempo, a quien le sacó el cartón amarillo, por supuestamente fingir una falta en el área chica.

En ese momento provocó incomodidad en el Rebaño Sagrado, pero se mantuvieron al margen y respetaron la decisión, situación que derivó en que Hernández se viera más suelto pero eso no necesariamente sería a favor de los rojiblancos, pues al minuto 67, en lo que era la segunda anotación de La Franja y la igualada en el partido, hubo una situación que derivó en la tarjeta roja y por ende expulsión del controversial, Alexis Vega, a quien sólo se le ve pidiendo una expilcación al silbante por no contar fuera de lugar antes de la anotación.

Esto llevó a Vega al vestidor, y a la vez, Gudiño se llevó la tarjeta amarilla, mientras que el gol hecho por Jordi Cortizo, tras revisarlo en el VAR, lo dio por bueno, aunque la televisora encargada de esto, dudaba de la veracidad, al igual que de la roja para Alexis, pues no se veía que este hubiera infringido alguna regla, ni se le notó agresivo con el colegado, pero este no cambió de opinión a pesar de ver la repetición.

Ramos Rizo se va contra el arbitraje

Esta situación ha comenzado a ser una constante con los de Verde Valle, y uno de los que lo ha expuesto es el ex silbante Felipe Ramos Rizo, quien en redes sociales salió en defensa de los tapatíos: "Segunda jornada seguida que afectan a Chivas, Vs Leon no sancionaron un penal sobre Saldivar el cual reconoció BriZio en su video. Y ahora el segundo gol de Puebla es precedido de una clara falta que no se sancionó", apuntó en su cuenta de Twitter.

Chivas estalla y le toca hasta el América

Fue tan visible los inciertos del arbitraje en este encuentro, que el equipo liderado por Michel Leaño y Amaury Vergara, decidió externar su posición ante esta mala práxis, crítica que incluso terminó por atacar veladamente a las Águilas del América, sus acérrimos rivales, quienes cuando se han visto afectados por esta situación han optado por enviar un desplegado pidiendo justicia en el campo, y esto ha derivado en una mejora en los análisis de cada partido.

"Sí, perdimos. Lo deportivo se analizará. Ahora, en temas estrictamente arbitrales... ¿TAMBIÉN TENEMOS QUE SACAR UNA CARTA PARA QUE YA NOS PITEN JUSTAMENTE?", fue la leyenda que publicaron en redes sociales para demostrar su inconformidad ante lo sucedido en esta jornada 7 en el estadio Akron donde La Franja terminó por darle la voltereta al marcador.