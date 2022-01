Decepcionado con el arbitraje: Beñat San José no se quedó callado tras la derrota de Mazatlán ante Toluca

Con la ventaja de haber tenido una semana de descanso por su juego pospuesto contra Club América, Mazatlán parecía arribar a su primera victoria cuando vencía a Toluca por la mínima diferencia. Sin embargo, las cosas cambiaron para los locales en El Kraken en la segunda mitad del partido.

Los dirigidos por Bañet San José pasaron de un partido controlado a sufrir la expulsión de Gonzalo Sosa por un codazo y un penal en contra al minuto 80, que fue ejecutado por Leonardo Fernández para el 2 a 1 definitivo. Si bien es cierto que el conjunto local perdió terreno en el complemento, su DT también apuntó a las decisiones arbitrales.

En conversaciones con la prensa, el entrenador no juzgó directamente las sanciones del árbitro, sino que señaló que no hay justicia ni un criterio equitativo. Desde su perspectiva, a su equipo no le cobraron un penal a favor durante los primeros 45 minutos, además de que Jefferson Intriago se fue con un corte en el labio.

“Hoy a Intriago le cortaron el labio con un codazo y solo sacaron amarilla, consideramos que hubo un penal al minuto 12 que no nos marcaron”, señaló el estratega. También remarcó que en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX le sancionaron la pena máxima a su equipo, la cual sirvió para que Chivas habrá el marcador en el Akron.

Por último, no dudó en transmitir la bronca existente en Mazatlán por el arbitraje del señor Óscar Macías, aunque los asistentes del VAR también recibieron lo suyo. “Siempre hemos mostrado respeto a los colegiados. Daremos nuestra opinión, pero con un uso del VAR más justo hubiese sido capaz de otro resultado”, cerró el DT de los Cañoneros.