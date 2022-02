En el partido correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, FC Juárez no tuvo una buena noche y cayó 1-3 con el Deportivo Guadalajara en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Cuando parecía que los locales iban a rescatar un empate ante los tapatíos, una obra de arte de Alexis Vega los dejó con las manos vacías. Luego, Jesús Angulo se encargó de liquidar las acciones y amargar a Ricardo Ferretti, quien no se fue para nada conforme del inmueble.

El Tuca mostró todo su enojo en posterior conferencia de prensa, donde se tomó el tiempo de analizar el juego y aseguró que sus dirigidos perdieron el cotejo solitos, y no fue el Rebaño Sagrado quien hizo los méritos para llevarse los 3 puntos. "Después del partido de hoy pueden decir que nada ha funcionado, hoy no funcionó nada, hicimos todo para perder y lo logramos, es la verdad. En el tiempo que llevo aquí no había visto al equipo jugar tan mal como hoy, no puedo tapar el sol con un dedo", admitió el experimentado DT.

Más adelante, mencionó: "Hoy no nos ganó Chivas, fuimos nosotros los que perdimos, y no tengo por qué entrar en polémicas porque hoy sí hicimos todo para perder, jugamos pésimamente. Parece que nunca habíamos jugado juntos, no me cae el 20 de lo que pasó". Su equipo jugó casi 40 minutos con un hombre de más por la expulsión del Tiba y no solo que perdieron sobre el final, sino que no registraron disparos a portería exceptuando el gol de Fernando Arce.

¿Por qué Tuca no estuvo en el banquillo?

Ricardo Ferretti ya cumplió con sus 3 partidos de sanción luego de su polémica y homofóbica declaración en una conferencia de prensa, la cual no tardó en viralizarse y generó que sea castigado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol. A pesar de esto, optó por ver el duelo desde un palco acompañado de Rafael Puente Jr en vez de bajar al banquillo.

Le preocupan las secuelas del Covid-19

"Esta semana haremos exámenes de Coronavirus porque la información que tenemos de científicos de la UNAM es que ya hay unas secuelas y en las personas de alto rendimiento es de más cuidado. Vamos a hacer estos exámenes primero para prevenir la salud y la carrera, que nos hemos dado cuenta lo que está afectando a los jugadores. Es algo que debemos tener mucho cuidado y hay que tomarlo en serio", apuntó el Tuca para cerrar.