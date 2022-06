Si bien Andrés Lillini renovó su vínculo como entrenador hasta 2023, planteándose de antemano el objetivo de conquistar un título para el club en ese tiempo, si los directivos quisieran comenzar a pensar a futuro, en su sucesor, ya cuentan con un candidato que se ofreció personalmente a tomar los mandos de los Pumas de la UNAM.

Se trata de Ricardo Tuca Ferretti, multicampeón con los Tigres de la UANL y Toluca, tanto a nivel local como internacional, aunque habiendo ganado con Chivas de Guadalajara su primer título como director técnico, al coronarse en el Torneo de Verano 1997 de la Liga MX. Tras dejar Juárez luego de una muy pobre campaña, el entrenador dijo querer seguir ligado al futbol mexicano y fue por esa razón que confesó haber rechazado al menos diez ofertas desde el exterior.

"Fuera de México no me interesa. He tenido muchas ofertas este año, en Brasil, Europa, Grecia... Como 10 ofertas y muy buenas en el aspecto financiero, pero yo la verdad espero seguir trabajando aquí", expresó en diálogo con Futbol Picante el entrenador que lleva trabajando 31 años de manera ininterrumpida en el futbol mexicano.

Ya consultado sobre un equipo al que le gustaría dirigir, Tuca apuntó al que le abrió las puertas. "Naturalmente me gustaría dirigir a Pumas. Es una de las cuatro instituciones, de los cuatro grandes de México. Ya tuve dos oportunidades. Pumas estaba en último lugar de la porcentual y llegamos a campeón. Si hubiera una oportunidad, quién no, ¿quién rechazaría dirigir en una oportunidad tan grande?", manifestó.

Los títulos de Tuca Ferretti con equipo mexicanos

Ricardo Tuca Ferretti ha conquistado un total de 12 títulos nacionales con equipos mexicanos, incluyendo Liga MX, Copa MX y el trofeo de Campeón de Campeones. Nueve de ellos los consiguió con Tigres, aunque previamente fue campeón con Chivas, Pumas y Toluca. A nivel internacional suma dos conquistas más: Copa de Campeones de Concacaf con Toluca en 2003 y Liga de Campeones de Concacaf con Tigres en 2020. A ello hay que sumar un título con el seleccionado mexicano obtenido en la Copa Concacaf de 2015.