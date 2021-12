Guadalajara no duerme a 24 horas de la Gran Final del torneo Grita México Apertura 2021. Los colores rojo y negro se han desbordado por la ciudad y se ve en las camisetas que portan los más viejos, las banderas que cargan los niños, los cantos de sus hinchas, el aliento de un pueblo que después de 70 años, sueña despierto con ser campeón.

“La Fiel no vive de copas sino de la pasión que provocas”, reza una de las frases que mejor describe el sentimiento por La Academia en la Perla Tapatía; sin embargo, con el trofeo al alcance de la mano, la gente no es indiferente a la posibilidad de terminar con la sequía que han convertido en su “Dulce Condena”.

El hotel de concentración de los Rojinegros fue el punto de reunión para que cientos de seguidores de La Furia se reunieran y le dieran el último aliento a su equipo. Atlas está abajo en el marcador, pero a ellos poco les importó, un gol de desventaja no es motivo suficiente para disminuir su fe, por el contrario, se le entregaron con todo a un plantel que salió a convivir con ellos como si fueran un aficionado más.

Cerca de las 19:30 hrs, “La Ciudad de La Furia” se concentró en el hotel ubicado en Avenida Las Américas. La plantilla atlista salió y vio delante suyo una fiesta de banderas, bengalas, bombos y trompetas. La comunión entre jugadores e hinchas fue total, incluso los futbolistas tomaron la pirotecnia y la levantaron con entusiasmo.

Generaciones de seguidores de La Academia le hicieron saber a su equipo que no está solo, que en la cancha serán once, pero detrás de ellos tendrán el más grande anhelo de toda una ciudad que está lista para explotar con el grito de campeón, y si no… seguir tan Fiel como siempre, porque ser de Atlas es un sentimiento que no pueden parar.

LA COPA LA MIRARON, PERO NO LA TOCARON

Más temprano, en un centro comercial de Guadalajara, el trofeo del certamen estuvo en exhibición y la gente se acercó para tomarse la foto del recuerdo, pero eso sí, los de Atlas no la quisieron tocar para evitar la maldición que eso supone, mientras que los neutrales posaron más tranquilos delante de ella.