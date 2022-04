El Apertura 2021 significó un doloroso descalabro para los Tigres UANL de Miguel Herrera, pues fueron eliminados por León en Semifinales, un dolor que caló muy hondo en el vestidor regiomontano, así lo dejó ver el legendario guardameta, Nahuel Guzmán. Por medio de redes sociales comenzó a circular un video en el que se le ve al argentino propinándoles tremendo regaño a sus compañeros el cual se filtró tras unos meses del suceso.

Guzmán habría quedado muy afectado después de que él y los Tigres se perdieran la oportunidad de llegar a la Gran Final. Esto provocó que Nahuel dio tremendo regaño a sus compañeros pues se sintió frustrado tras la eliminación del equipo regio de las Semifinales pasadas, en donde se escucha el discurso del portero argentino reclamando a sus compañeros por su forma de defender.

“La verdad creo que no hicimos el mejor partido, pero hay un detalle que se los digo siempre y es muy puntual. No se metan más al arco cuando llegan los rivales, o si se meten sáquenla. Marquen al delantero y que no sirva, porque ya me cansé de decírselos”, apuntó el cancerbero argentino, quien a pesar de comenzar tranquilo el discurso, el enojo terminó por dominarlo por unos minutos hasta que estalló contra sus colegas.

“¡No se metan más al arco! Déjenme que atajo yo, que ataja Miguel Ortega, que ataje el arquero. Y si se van a meter al arco, ¡sáquenla a la mier…! ¡Sáquenla a la mier… porque nos hacen un gol abajo del arco!”, apuntó el guardameta de los felinos, y de ahí aprovechó para lanzar una seria indirecta a la defensa de los auriazules, quienes no hicieron caso a sus comentarios.

“Entonces no se metan más al arco y marquen a los que tienen que hacer el gol, por favor se los pido, por favor. Todos los demás, estoy muy agradecido a pesar de que quedamos fuera. Pero me cansé de decirles ‘no se metan al arco, no se metan al arco’. Ya está. Y sáquense las ganas con lo que sea, pero ya está, no te sirve de nada”, así finalizó Nahuel en medio de la furia por ser eliminados del torneo.