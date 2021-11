Juan Pablo Vigón fue uno de los últimos grandes movimientos en el mercado de fichajes de la Liga MX de cara al presente Apertura 2021, después de un gran paso con la playera de Pumas UNAM donde supo ganarse el cariño de los aficionados al cabo de dos años. Su gol agónico ante Cruz Azul en las semifinales del Guard1anes 2020 fue uno de sus grandes momentos.

Pero a mediados de este año llegó la posibilidad de defender el jersey de Tigres UANL, y en Universidad Nacional aceptaron la oportunidad económica. Al respecto, el mediocampista confesó que deseaba poder coronar con un logro su paso por el Azul y Oro, pero también admitió que no dudó ni un segundo en mudarse a Nuevo León.

“En Pumas me dijeron, que podía salir. Yo quería hacer historia con Pumas, hacer algo grande. Cuando mi representante me dice está Tigres, me lo mando por WhatsApp, le marque, le dije qué de una, vámonos para allá y ya, pues gracias a Dios todo fue muy rápido y salí”, reveló Vigón en diálogo con Multimedios.

Curioso diálogo con su esposa sobre jugar en Nuevo León

En la misma plática, Juan Vigón reveló un curioso ida y vuelta que tuvo con su esposa mientras defendía la playera de Atlas, en donde veía un poco 'inalcanzable' el poder jugar para uno de los poderosos del norte y junto a figuras como 'Gignac o Carioca', algo que siempre estaba en sus sueños.

"Estaba con Atlas y ahí me dijo mi esposa 'oye y porque no vamos a Monterrey, a mí me encanta esa ciudad para vivir', yo me reí, pues Gignac, Carioca y puras figuras, '¿por qué no vamos allá?' y le dije 'no, allá va puro jugador importante'. Entonces después se da Pumas y cuando veníamos de regreso y cuando aterricé le dije, 'no me acordaba lo que me habías dicho, ahora si se vienen para acá a vivir'", comentó.