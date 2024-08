¿Por qué no juega Rodri en Chelsea vs. Manchester City por la Premier League?

El mediocampista no se encuentra a disposición de Pep Guardiola para el debut en Premier League.

La jornada 1 de la Premier League tendrá este domingo un juego de alto nivel: Chelsea vs. Manchester City. Ambos equipos, quienes vienen de una última temporada disímil, se enfrentarán en busca de conseguir el primer buen resultado en esta temporada 24/25.

Luego de haber sido campeón de la Community Shield, el equipo de Pep Guardiola llega con una cuota extra de confianza. Sin embargo, el vigente ganador del torneo inglés no tendrá un primer partido sencillo. Y como si ello no fuera suficiente, Rodri no formará parte del equipo.

¿Por qué no juega Rodri en Chelsea vs. Manchester City?

En la rueda de prensa previa al partido, Pep Guardiola confirmó la ausencia del mediocentro español para este juego. ¿La razón? Rodri todavía no ha tenido muchos entrenamientos desde su regreso post Eurocopa, razón por la cual el entrenador considera que no está listo para volver a jugar.

El español no está a disposición de Pep Guardiola (IMAGO)

De esta forma, la vuelta de Rodri al equipo se dará una vez que Guardiola considere que está listo físicamente para jugar. Es por eso que este domingo, en el juego frente a Chelsea, el reciente campeón de la Eurocopa con España no estará sobre el verde césped, siendo así una muy dura baja para Manchester City.

Lo positivo es que días atrás, el conjunto celeste afrontó una final sin Rodri, y el resultado terminó siendo favorable. Sin embargo, lo cierto es que la presencia del mediocentro español siempre es una buena noticia y una ayuda para Guardiola y compañía.

